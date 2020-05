Bayer Leverkusen bereitet sich in einem Trainingslager im gut 20 km entfernten Wermelskirchen auf den Re-Start der Fußball-Bundesliga vor. Wie die Werkself mitteilte, bezieht das Team um Trainer Peter Bosz am Montagabend das Hotel Große Ledder und folgt damit den Quarantäne-Vorgaben zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs durch die Deutsche Fußball Liga (DFL).

Bayer 04 bezieht Trainingslager in Wermelskirchen

Trainerstab, Lizenzspielerkader und Verantwortliche werden bis 17. Mai (Sonntag) in dem zur Bayer Gastronomie GmbH gehörenden Tagungshotel untergebracht und lediglich für die sportlichen Übungseinheiten zum Trainingsgelände an der BayArena pendeln. Am Sonntagnachmittag erfolgt die Anreise nach Bremen zum Ligaspiel am Montag, 18. Mai (20.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten SV Werder.

SID