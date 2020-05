Für Trainer Florian Kohfeldt vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist der Umgang mit der ungewöhnlichen Situation der Schlüssel zum Erfolg in der Coronakrise. "Aus der Situation das Beste zu machen, ist der Weg, mit dem man nun Spiele gewinnt oder nicht", sagte der 37-Jährige im Interview mit dem Weser-Kurier (Montagsausgabe): "Es werden nicht alle Mannschaften so eingespielt und so taktisch geschult sein wie vor der Coronakrise."

Kohfeldt will aus aktueller Situation das Beste machen

Für ihn selbst komme es in dieser beispiellosen Situation vermehrt auf das Bauchgefühl an. "Keiner hat das jemals erlebt. Man sollte deshalb als Trainer auch eine gewisse Demut an den Tag legen und nicht sagen: Ich weiß alles und ich habe die Lösung", sagte Kohfeldt weiter. Man müsse jetzt bereit sein, "unkonventionell zu denken".

Der vor der Coronapause in die Kritik geratene Kohfeldt ist weiter von einem Happy End in der für Werder bislang so schwierigen Spielzeit überzeugt. "Ich glaube aus tiefster Überzeugung: Irgendwann werden wir dafür belohnt, dass wir nicht aufgeben, sondern immer wieder dagegen angehen", sagte Kohfeldt: "Wir haben in unseren Köpfen, dass wir den Klassenerhalt noch direkt schaffen. Und sonst schaffen wir es über die Relegation im Juli. Wie auch immer: Wir schaffen den Klassenerhalt!"

Als Tabellen-17. liegen die Bremer vier Punkte hinter Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, haben aber bei noch zehn ausstehenden Spielen eine Partie mehr in der Hinterhand. Ein Nicht-Abstiegsplatz ist bereits acht Zähler entfernt.

Ein Imageproblem des Profifußballs bei der Diskussion um die Wiederaufnahme hat Kohfeldt sehr wohl registriert: "Wir müssen den Vorwurf ernst nehmen und uns dem stellen, dass der Fußball in einer Parallelwelt existiert und sich immer weiter von den Fans entfernt. Hier muss es wieder eine Annäherung geben."

SID