Für Nationalspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund stellt der Restart der Fußball-Bundesliga eine besondere Herausforderung dar. "Am Samstag geht so vieles von Null los, es gibt kein Heim- oder Auswärtsspiel in der Art mehr, kein Vor- und kein Nachteil", sagte der 24-Jährige bei Sky.

Für Julian Brandt ist der Restart eine besondere Aufgabe

Es sei "ein bisschen die Besinnung auf Basissachen, so wie wir mit dem Fußball angefangen haben als kleine Kinder", erklärte der Offensivspieler. Am Ende käme es darauf an, "wer diese Situation am besten annimmt und am besten damit umgehen kann."

Er sei "froh, dass es wieder losgeht, dass man wieder Fußball spielen darf. Ich habe Bock darauf, es war jetzt eine lange Zeit, in der man nur begrenzt trainieren durfte. Jeder Fußballer braucht ein Ziel", so Brandt. Der BVB empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Schalke zum Revierderby. Brandt erwartet auch vor einer Geisterkulisse ein "besonderes Spiel", doch "für das richtige Derbygefühl" seien auch die Fans "ein ganz großer Teil, die das mitleben und miterzeugen."

Vor dem Derby plagen die Dortmunder Verletzungssorgen. In Axel Witsel und Emre Can fallen beim BVB gleich zwei wichtige Mittelfeldakteure aus. Brandt könnte einen der beiden auf der Sechser-Position ersetzen. Für ihn kein Problem: "Ich muss mich auf alle Positionen einstellen. Das Wichtigste ist ja, dass man selbst bereit ist. Und ich fühle mich gut und freue mich auf Samstag. Ich glaube, wir werden eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, und das ist das Wichtigste."

SID