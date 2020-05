Bei den Profis des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim gibt es offenbar keine Bedenken im Hinblick auf den Saison-Neustart nach der Corona-Zwangspause. "Kein Spieler hat zu mir gesagt, dass er nicht spielen will. Alle sind bereit", sagte Trainer Alfred Schreuder vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC: "Alle halten sich sehr genau an die vorgeschriebenen Regeln."

Schreuder beim Trainingsauftakt ohne Personalsorgen

Die Mannschaft hat sich auf das Geisterspiel gegen das Team des neuen Hertha-Trainers Bruno Labbadia mit Trainingseinheiten im leeren Stadion vorbereitet. "Wir haben ein paar Zeichen vereinbart, damit der Gegner nicht alles mitbekommt", äußerte Schreuder, der unter anderem auf den kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (Sprunggelenk- und Knieprobleme) verzichten muss.

"Der physische Zustand der Spieler ist sehr gut, das gilt auch für den mentalen Bereich", sagte der Coach: "Das Verletzungsrisiko ist höher als nach einer regulären Vorbereitung. Aber das ist für alle gleich. Die DFL hat das Maximale getan, was möglich war."

SID