Trainer Heiko Herrlich vom Bundesligisten FC Augsburg verzichtet nach seinem Verstoß gegen die Quarantäne-Regeln des Hygiene-Konzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) freiwillig auf das Debüt bei seinem neuen Klub. Herrlich wird das Training am Freitag nicht leiten und auch beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Stadion sein.

Hotel verlassen: Herrlich verzichtet auf Trainerdebüt

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag hatte Herrlich berichtet, dass er das Mannschaftshotel kurzzeitig verlassen habe. "Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen. Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden", so Herrlich.

Deshalb werde er "konsequent sein" und zu seinem Fehler stehen. In den nächsten Tagen werden weitere Corona-Tests durchgeführt. Nach zwei negativen Ergebnissen wird Herrlich die Trainingsarbeit nach Klubangaben wieder aufnehmen.

SID