Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München glaubt fest an eine baldige Vertragsverlängerung mit Nationaltorhüter Manuel Neuer (34). "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass Manuel zeitnah das Angebot des FC Bayern annimmt", sagte Rummenigge bei Sky vor dem Gastspiel bei Union Berlin am Sonntagabend und fügte an: "Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat und der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat. Deshalb ist es eine Ehe, die auch in Zukunft Bestand haben wird."

Bleibt laut Rummenigge wohl in München: Manuel Neuer

Neuers Vertrag endet im Juni 2021. Bisher ist es noch nicht zu einer Einigung gekommen. Der Weltmeister von 2014 hatte sich zuletzt darüber echauffiert, dass Details der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit geraten sind.

SID