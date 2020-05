Die Profis von Hertha BSC brennen vor dem Derby der Fußball-Bundesliga am Freitag gegen Union Berlin (20.30 Uhr) auf Revanche. Das 0:1 aus dem Hinspiel beim Aufsteiger nach einer schwachen Leistung sei bei den Spielern noch längst nicht aus den Köpfen.

Skjelbred freut sich auf das Derby gegen Union

"Wir haben nicht vergessen, was im letzten Spiel passiert ist. Für uns hat diese Partie eine große Bedeutung", sagte Herthas Mittelfeldspieler Per Skjelbred. "Man merkt das auch in der Kabine, die Spieler sind heiß", sagte der Norweger.

Nach der Niederlage bei den Eisernen habe es in der Stadt reichlich Spott gegeben. "Man hat aus der Nachbarschaft Kommentare bekommen. Das hat keinen Spaß gemacht", berichtete der Norweger.

Für Herthas Fans sei die Partie ebenfalls von großer Wichtigkeit. "Für unsere Fans ist das eine Riesennummer. Das wissen wir und versuchen, damit umzugehen", sagte der 32-Jährige, der die Hertha am Ende der Saison verlassen wird.

Beide Mannschaften treffen in dieser Saison zum ersten Mal in der Bundesliga aufeinander. Aufsteiger Union stand in der Tabelle in den vergangenen Monaten vor der Hertha, durch die 0:2-Niederlage der Unioner am Sonntag gegen Bayern München und Herthas Sieg in Hoffenheim (3:0) zog die Alte Dame am Wochenende aber an Union vorbei.

SID