Der Überraschungssieg von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister Bayern München würde bei bwin das 14,50-Fache des Einsatzes zurückbringen. Der FC Bayern ist mit einer Siegquote von 1,15 klarer Favorit.

Trotz Hinrunden-Sieg ist die SGE Außenseiter in München

Borussia Dortmund hat ebenfalls laut des Sportwettenanbieters gute Chancen, beim VfL Wolfsburg (Quote 4,40) angesichts der Quote von 1,70 einen Dreier zu landen. Im Verfolgerduell wird der Tabellendritte Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park mit einer Quote von 2,35 knapp besser notiert als der nur zwei Punkte schlechtere Ligafünfte Bayer Leverkusen (Quote 2,85).

SID