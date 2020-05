Fußball-Rekordmeister Bayern München stehen auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung in der Bundesliga zwei große Hürden jeweils samstags bevor. Das geht aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 30 bis 34 hervor. Für die Münchner geht es am 6. Juni (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen und am 13. Juni (18.30 Uhr) in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach um wichtige Zähler im Kampf um die 30. Meisterschaft.

Bayern München trifft am 6. Juni auf Bayer Leverkusen

Zudem hat die DFL einen Termin für das Nachholspiel zwischen dem Abstiegskandidaten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gefunden. Das Heimspiel der Bremer findet am 3. Juni (20.30 Uhr) statt. Die Partie vom 24. Spieltag war aufgrund der Verlegung des Europa-League-Spiels der Eintracht gegen Salzburg verschoben worden.

Borussia Dortmund ist am 30. Spieltag am Samstagabend (18.30 Uhr) nach dem Topspiel der Bayern in Leverkusen gegen Hertha BSC gefordert. In der letzten Englischen Woche der Saison steht mittwochs am 17. Juni (20.30 Uhr) das Rheinderby zwischen der Werkself und dem 1. FC Köln an.

Das Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und dem BVB geht am vorletzten Spieltag über die Bühne. Die Begegnungen am 33. und 34. Spieltag finden zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Das Bundesliga-Finale ist für den 27. Juni angesetzt.

SID