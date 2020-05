Abwehrspieler Ozan Kabak wird dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 am Sonntag gegen den FC Augsburg (13.30 Uhr/Sky) offenbar wieder zur Verfügung stehen. "Wenn es das Abschlusstraining erlaubt und er gesund durchkommt, wird er im Aufgebot sein", sagte Schalke-Trainer David Wagner in einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag.

Ozan Kabak kann bei Schalke wohl wieder mitmischen

Der 20-Jährige hatte im Spiel gegen den 1. FC Köln (0:3) im Februar eine Lendenwirbelverletzung erlitten. Weiterhin fehlen werden hingegen Amine Harit (Innenbandverletzung) und Jean-Clair Todibo (Sprunggelenksverletzung). Für beide stellte Wagner aber Einsätze im weiteren Saisonverlauf in Aussicht. Innenverteidiger Todibo könne "vielleicht schon wieder in der nächsten Woche" zur Verfügung stehen.

Nach der 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund läutet das Spiel gegen Augsburg für Wagner nun die "Woche der Vorentscheidungen" ein. "Wir brauchen mehr Durchschlagskraft in der Offensive und müssen galliger verteidigen", zieht Wagner sein Fazit.

