In der 28. Runde der deutschen Bundesliga kommt es zum absoluten Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Während die Münchner mit einem Auswärtssieg im "deutschen Clásico" einen großen Schritt in Richtung achten Meistertitel in Folge machen könnten, benötigt der BVB im direkten Duell unbedingt einen vollen Erfolg, um den Rückstand auf die Bayern auf einen Zähler zu verkürzen und die Meisterschaft spannend zu halten.

"Wir können sie schlagen"

„Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Es sind hinterher nur noch sechs Partien zu spielen. Von daher ist das sehr simpel – in der Umsetzung sehr schwierig, weil Bayern eine hervorragende Mannschaft hat", weiß Dortmund-Sportchef Michael Zorc, der um die Stärken des BVB-Teams weiß: „Wir können immer Tore gegen sie schießen. Und wir können sie schlagen!“

BVB-Coach Lucien Favre hat den Gegner aus München ganz genau unter die Lupe genommen: „Jede Mannschaft hat ihre Stärken und ihre Schwächen“, weiß der gebürtige Schweizer, der im Topspiel gegen die Bayern auf Dan-Axel Zagadou, Marco Reus und Nico Schulz verzichten muss.

Bayern München kommt mit breiter Brust

Die Münchner wiederum gastieren mit einer sehr breiten Brust im Signal-Iduna-Park in Dortmund. In der Bundesliga konnten die Bayern zwölf der letzten 13 Spiele gewinnen. Der Vorsprung auf den Zweiten Dortmund beträgt wie zuvor erwähnt vier Punkte. Doch auch im Falle eines Münchner Sieges möchte Hansi Flick nichts von einer Vorentscheidung im Meisterrennen wissen: „Es sind immer noch einige Spiele zu spielen. Es ist wichtig, dass man in jedem Spiel an seine Grenze geht", hält der Bayern-Coach fest.

„Es ist klasse, wenn sich zwei so gute Mannschaften gegenüberstehen. Man kann sich mit den besten der Bundesliga messen. Dortmund hat im Winter zwei Verstärkungen bekommen, Spieler die enorme Mentalität mitbringen. Wir müssen das Optimum abrufen und uns darauf vorbereiten", wird Flick auf der Bayern-Homepage zitiert. Personell muss Hansi Flick auf Thiago verzichten. Außerdem fallen die Langzeitverletzten Niklas Süle, Corentin Tolisso und Philippe Coutinho aus. Jerome Boateng hingegen meldete sich einsatzbereit.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Dortmund 3.50 | Unentschieden 4.20 | Bayern 1.90

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Die möglichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Hummels, Akanji – Hakimi, Can, Delaney/Dahoud, Guerreiro – Hazard/Sancho, Brandt – Haaland

FC Bayern München: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Müller – Gnabry, Coman/Perisic – Lewandowski

Borussia Dortmund gegen Bayern München im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

18:30 Uhr: Live-Ticker Borussia Dortmund gegen Bayern München

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Deutsche Bundesliga live auf Sky

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayern München überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv.

Die Vorberichte auf Sky starten am Dienstag um 17:30 Uhr. Der Anstoß der Partie erfolgt eine Stunde später um 18:30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga 1.

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Deutsche Bundesliga im Live-Stream mit Sky Go

Kunden von Sky können die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München auch im Live-Stream über Sky Go verfolgen.

von Ligaportal, Foto: SID