Der Fußball-Talk Doppelpass auf Sport1 wird am Sonntag (ab 11.00 Uhr) erstmals wieder aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen gesendet. Das Besondere ist allerdings die Aktion "Dopa(pp)-Fan", die gemeinsam mit der österreichischen Fußballplattform ligaportal.at organisiert wird.

Sport1 lässt Fans als Pappaufsteller im TV erscheinen

Zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at stellt Sport1 100 Plätze auf der Doppelpass-Tribüne zur Verfügung. Für 25,00 Euro können die Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das dann als "Dopa(pp)-Fan"-Figur prominent auf der Zuschauer-Tribüne im TV-Set platziert wird. Der gesamte Betrag fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der laufenden Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Dopa-Moderator Thomas Helmer kann den Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann, Markus Babbel sowie die Sport1-Experten Marcel Reif und Mario Basler als Gäste begrüßen. Zugeschaltet aus Berlin wird darüber hinaus Hertha-Trainer Bruno Labbadia.

„Macht uns die Hütte voll am Sonntag!“

Thomas Helmer freut sich auf die Unterstützung der Fans: „Am Sonntag kehren wir endlich wieder zurück ins Hilton am Münchner Flughafen. Leider noch ohne Publikum, aber die Fans können dank unserer Aktion zusammen mit Ligaportal trotzdem als Gast in der Sendung mittendrin sein – und unser Phrasenschwein für den guten Zweck ordentlich füttern. Ich zähl‘ auf Euch: Macht uns die Hütte voll am Sonntag!“

Neue Kooperation zwischen Ligaportal und SPORT1

Die „Dopa(pp)-Fan“-Aktion wird im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation zwischen der österreichischen Ligaportal GmbH und der Sport1 GmbH gestartet. Als Medienpartner wird SPORT1 auf seinen Plattformen auch die übergeordnete Hilfsaktion von Ligaportal für Vereine unterstützen – sowohl aus dem Sport- als auch aus dem Kulturbereich: Auf www.papp-fan.de können sich Anhänger auf ihren persönlichen Papp-Figuren verewigen und so ihren Herzensklub finanziell unterstützen. Die Fan-Figuren aus Hartschaumplatten kosten pro Stück 30,- Euro – davon werden 12,- Euro an den jeweiligen Verein gespendet. Auch Unternehmen können als Sponsoren einen Banner im Papp-Figur-Konfigurator von Ligaportal erstellen, um so ihr Produkt oder ihre Marke zu präsentieren und ihren Klub mit einer Spende zu unterstützen. Für Vereine ist die Listung auf www.papp-fan.de kostenlos.

Ligaportal-Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz wird die große Hilfsaktion für deutsche Amateurvereine auf www.papp-fan.de im „CHECK24 Doppelpass“ am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr vorstellen (zwischen 22:00 und 23:00). Der „Doppelpass“ wird in der englischen Bundesliga-Woche noch einmal live aus der ziegelei101 in Ismaning gesendet – vor der Rückkehr an den Münchner Flughafen am Sonntag. In Österreich läuft die Hilfsaktion bereits seit zwei Wochen (auf www.ligaportal.at/fan, speziell für österreichische Klubs) und stieß dort bislang auf enorm positive Resonanz.

SID