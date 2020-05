Von Borussia Dortmund über Schalke 04 bis zum MSV Duisburg - insgesamt sechs namhafte Fußballklubs aus dem Ruhrpott machen in Zeiten der Coronakrise gemeinsame Sache. Jeweils eine Ikone aus jedem Verein, unter anderem BVB-Pokalheld Norbert "Nobby" Dickel oder Willi "Ente" Lippens von Rot-Weiß Essen, treten als Botschafter für die Aktion "Wirgebiet" auf. Rot-Weiß Oberhausen und der VfL Bochum komplettieren das Aufgebot.

Ruhrgebiet-Klubs starten gemeinsame Masken-Aktion

Fans haben ab Donnerstag die Möglichkeit, insgesamt 660 Maskenunikate zu ersteigern, die aus echten Trikots ihrer Lieblingsklubs gefertigt wurden. Die Erlöse aus der Auktion gehen an den Coronahilfsfonds "Wir im Revier", um in Not geratenen Menschen im Ruhrgebiet zu helfen.

SID