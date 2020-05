Trotz der längsten Sieglos-Serie seit 23 Jahren gibt es beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 offiziell keine Trainerdiskussion. Sportvorstand Jochen Schneider stärkte am Tag nach der 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf David Wagner den Rücken und stattete den Coach mit einer Jobgarantie aus. "Man sollte jede Krise nutzen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte Schneider bei Sky Sport News HD und kündigte an: "Wir werden gemeinsam mit David Wagner zur neuen Saison den roten Faden wieder aufnehmen und da weitermachen, wo wir im Januar, Februar unterbrochen wurden."

Trotz Krise: Schneider (r.) setzt auf Trainer Wagner

Schalke ist nach einer starken Hinrunde (Platz fünf) seit zehn Bundesligaspielen ohne Sieg und auf den neunten Rang abgerutscht. Schneider gab zu, dass der Europapokalaspirant in einer "handfesten Krise" stecke und "den roten Faden verloren" habe. An Wagner, der in der ersten Saisonhälfte "begeisternden" Fußball spielen ließ, will der Manager festhalten. Eine Trainerdiskussion "wäre fehl am Platze".

Schneider verwies erneut auf die Verletztenmisere vor der Corona-Zwangspause. "Uns ist in den vergangenen Monaten eine Achse weggebrochen", sagte er. Beim Restart allerdings hatte sich die Personallage entspannt. Die extrem defensive Taktik in Düsseldorf verteidigte er als "vollkommen richtigen" Ansatz. Wagner sei trotz der sportlichen Krise "gefestigt, aber auch angriffslustig und motiviert, den Bock wieder umzustoßen".

