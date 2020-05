Der Fußball-Talk Doppelpass auf Sport1 kann sich am Sonntag (ab 11 Uhr) trotz fehlendem Publikum über eine ausverkaufte Tribüne freuen. Wie der TV-Sender am Donnerstag mitteilte, wurden innerhalb von 48 Stunden alle 100 Plätze für Pappkameraden verkauft.

Thomas Helmer moderiert Doppelpass vor 100 Pappkameraden

Am Dienstag hatte Sport1 die Aktion "Dopa(pp)-Fan" zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at gestartet und Plätze auf der Tribüne im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen verkauft. Für 25 Euro konnten Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das am Sonntag dann als "Dopa(pp)-Fan"-Figur auf der Tribüne zu sehen sein wird. Die Sendung findet aufgrund der Coronapandemie ohne Zuschauer statt. Der gesamte Betrag fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet.

In der Sendung kann Dopa-Moderator Thomas Helmer den Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann, Markus Babbel sowie die Sport1-Experten Marcel Reif und Mario Basler als Gäste begrüßen. Zugeschaltet aus Berlin wird darüber hinaus Hertha-Trainer Bruno Labbadia.

SID