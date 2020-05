Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Allianz Arena zum 15. Jubiläum als Meilenstein der Klubgeschichte von Bayern München gewürdigt. Das Stadion in Fröttmaning sei "eine Goldgrube" und "die Erfüllung eines Traumes", sagte der langjährige Macher des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Münchner Merkur/tz (Wochenendausgabe).

Uli Hoeneß würdigt die Allianz Arena als Meilenstein

Die Arena wurde am 30./31. Mai 2005 offiziell eröffnet. Das erste Spiel, ein inoffizieller Test, fand dort am 19. Mai 2005 statt. Die Traditionsmannschaft des FC Bayern unterlag jener von Stadtrivale 1860, der seine Stadion-Anteile später verkaufte und 2017 auszog, 2:3.

"Wir haben früher einige andere europäische Spitzenklubs um ihre Spielstätten beneidet: In Madrid, in Mailand, in Manchester – da hatten sie Fußballtempel. So etwas wollten wir auch", sagte Hoeneß. Inzwischen blicke "der eine oder andere europäische Spitzenklub eher neidisch" auf die Bayern und "das schönste Stadion der Welt". Für Hoeneß ist es "ein wunderbares Aushängeschild der Stadt München".

SID