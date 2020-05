Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist optimistisch, dass Innenverteidiger Rafael Czichos nach seiner Verletzung an der Halswirbelsäule noch in dieser Saison sein Comeback gibt. "Er ist seit zwei Wochen im Mannschaftstraining und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat aber eine Pause hinter sich. Ich glaube, wir können ihn in dieser Saison noch auf dem Platz sehen", sagte der 50-Jährige.

Markus Gisdol hofft auf baldige Czichos-Rückkehr

Ob es schon im Spiel am Montag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon) gegen RB Leipzig reiche, müsse man sehen, ergänzte Gisdol. Czichos drohte nach einem Zusammenprall mit Herthas Marko Grujic Ende Februar sogar eine Querschnittslähmung.

Sicher ausfallen wird hingegen Marcel Risse. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Dominick Drexler, der nach der Partie bei der TSG Hoffenheim (1:3) "eine intensive Behandlung benötigte", sagte Gisdol: "Es sah gestern schon vielversprechend aus für eine Einsatzfähigkeit. Wir müssen noch abwarten."

SID