Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat ganz genaue Vorstellungen von den Kriterien, die für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf notwendig sind. "Leidenschaft, Teamfähigkeit, Geschlossenheit, positive Energie", zählte Beierlorzer am Freitag auf und ergänzte: "Robustheit, Fokus, Ernsthaftigkeit."

Mit Mainz 05 im Abstiegskampf: Achim Beierlorzer

Die Rheinhessen liegen nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang, die Spieler müssen in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim deshalb "alles investieren, was sie investieren können", forderte Beierlorzer, der gleichwohl sagte: "Wir sind noch nicht im Bereich, dass wir ein Endspiel haben."

SID