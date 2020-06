Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen treibt trotz Coronakrise die Personalplanungen für die Zukunft voran. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verlängerte Linksverteidiger Wendell seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2022. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Brasilianers wäre im Juni 2021 ausgelaufen.

Wendell verlängert um ein weiteres Jahr in Leverkusen

"Sportlich und auch als Integrationsfigur ist Wendell für uns sehr wichtig. Er hat als Außenverteidiger eine elementare Bedeutung auf dem Platz und identifiziert sich darüber hinaus extrem mit der Mannschaft und mit dem ganzen Verein", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

"Ich habe mich hier immer wohlgefühlt, jeden einzelnen Tag", sagte Wendell: "Dieser Verein ist meine Familie geworden. Und ich bin mir sicher, dass wir mit unserer tollen Mannschaft noch Großes erreichen werden."

Der 26-Jährige war 2014 von Gremio Porto Alegre an den Rhein gewechselt. Seitdem absolvierte Wendell 212 Pflichtspiele für Bayer, dabei gelangen ihm acht Tore und 15 Vorlagen. Nach Jahren als unangefochtener Stammspieler verlor er nach der Coronapause seinen Platz in der ersten Elf an Daley Sinkgraven.

SID