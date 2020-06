Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss am Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) womöglich noch auf Stürmer Erling Haaland verzichten. "Er hat am Donnerstag angefangen zu trainieren, 40 Minuten mit der Mannschaft. Er wird auch am Freitag da sein. Wir werden sehen", sagte Trainer Lucien Favre über den jungen Norweger. Haaland hatte zuletzt beim SC Paderborn (6:1) wegen Kniebeschwerden gefehlt.

Erling Haaland arbeitet an seinem Comeback

Mit einer Rückkehr von Kapitän Marco Reus (Reha nach Muskelverletzung) ist weiterhin nicht zu rechnen. "Er hat seit vier Monaten kein Training gemacht", sagte Favre. "Er kommt langsam, ist viel gelaufen, er trainiert aber noch individuell."

SID