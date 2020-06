Angreifer Dennis Srbeny vom Tabellenschlusslicht SC Paderborn glaubt trotz der derzeitigen Situation in der Fußball-Bundesliga an den Klassenerhalt. "Wir wollen über unsere einmalige Teamchemie kommen und so die Sensation schaffen", meinte der Torjäger der Ostwestfalen im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.

Dennis Srbeny (l.) glaubt weiter an den Klassenerhalt

Der 26-Jährige, der nach zwei Jahren bei Norwich City im Januar 2020 zum SCP zurückgekehrt war, appellierte an seine Teamkollegen, nicht nachzulassen: "Du musst bis zur letzten Sekunde die Konzentration hochhalten – egal, wie kräftezehrend das sein mag."

Große Stücke hält Srbeny auf Trainer Steffen Baumgart. "Ich vertraue ihm sehr viel an, weil ich weiß, dass es auch wirklich unter uns bleibt", betonte der Stürmer und lobte auch die Fähigkeit des Coaches, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen: "In meiner ersten Zeit setzten wir in der Regel auf ein 4-4-2. Aktuell agieren wir am häufigsten in einem 4-3-3. Daran sieht man, dass der Trainer immer auf der Suche nach Neuem ist und dazulernt."

