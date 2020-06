Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen ist Eintracht Frankfurt dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ein gehöriges Stück nähergekommen, nun wollen sich die Hessen im Saisonendspurt sogar nach oben orientieren. Durch einen Sieg gegen den FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte die Eintracht "versuchen, mit einem Auge wieder ein bisschen nach oben zu schielen", wie Trainer Adi Hütter am Freitag sagte.

Will sich wieder nach oben orientieren: Adi Hütter

Allerdings warnte der 50-Jährige vor den Mainzern, die sieben Punkte hinter der Eintracht liegen und nur einen Zähler vom Relegationsrang entfernt sind. "Das Rhein-Main-Derby hat eigene Gesetze", sagte Hütter: "Wir erwarten einen Gegner, der alles versuchen wird. Sie müssen da hinten rauskommen."

Abgesehen von den Langzeitverletzten Goncalo Paciencia und Gelson Fernandes (beide Muskelverletzung) kann Hütter gegen die Mainzer personell aus dem Vollen schöpfen. Bald dürfte er auch auf Stürmer Paciencia wieder zurückgreifen können. Der Portugiese werde am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteigen, sagte Hütter.

