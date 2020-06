Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat vor dem Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen noch einmal seine große Wertschätzung für Kai Havertz geäußert. "Es gibt wenig Trainer, die etwas dagegen hätten, wenn Kai in ihrer Mannschaft spielen würde. Da würde ich mich anschließen", sagte Flick am Freitag über den 20 Jahre alten Jungstar von Bayer. Havertz wird auch mit einem Wechsel im Sommer zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Kai Havertz erhält Lob von Hansi Flick

Er kenne den Mittelfeldspieler seit der U17-Nationalmannschaft. Da habe Havertz schon gezeigt, so Flick, "was für ein toller Fußballer er ist. Er hat sich seitdem enorm entwickelt. Er agiert intelligent zwischen den Linien und ist sehr sicher am Ball. Dazu hat er einen sehr großen Torinstinkt".

Gegen Leverkusen kann Flick wieder auf Thiago zurückgreifen. Der Spanier hat seine muskulären Probleme überwunden. Ob der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nach seiner Pause sofort wieder für Leon Goretzka in die Startelf rutscht, ließ Flick offen.

"Thiago ist immer eine Option. Seine Qualität tut jeder Mannschaft gut. Aber auch Leon und Josh (Kimmich, d.Red) haben das zuletzt zusammen sehr gut gemacht. Warten wir ab", sagte der Bayern-Coach.

SID