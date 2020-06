Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen schwärmt vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vom Gegner. "Ich genieße, wie Bayern spielt. Das ist was für Fußball-Liebhaber. Das ist, wie Fußball gespielt werden sollte", sagte der Niederländer am Freitag.

Bosz lobt das Spiel von Bayern München

Dennoch will sich Bayer im Kampf um die Champions-League-Qualifikation auf die eigenen Stärken besinnen. "Wir machen es wie immer", sagte Bosz über seine Vorbereitung: "95 Prozent Bayer 04 - und fünf Prozent der Gegner."

Rechtsverteidiger Lars Bender (Fußverletzung) wird sich der Bayern-Offensive definitiv nicht entgegenstellen können. "Er hat noch kein Mannschaftstraining absolviert und wird nicht im Kader sein", sagte Bosz.

SID