Heute um 15:30 Uhr steigt in der deutschen Bundesliga das Spitzenspiel der 30. Runde zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Die Werkself aus Leverkusen würde im Falle eines Heimsieges gegen die Münchner einen Vereinsrekord aufstellen, wäre dies doch der dritte Ligasieg in Folge gegen den FCB.

Hansi Flick: „Wir sind gierig auf Tore"

Mit einem Punktgewinn gegen den Serienmeister aus München wäre Peter Bosz aber auch zufrieden: „Es geht mir letztlich darum, am Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz zu stehen. Und für dieses Ziel sind Punkte gegen den FC Bayern immer sehr wertvoll", wird der Leverkusen-Coach auf der Vereinshomepage zitiert.

Während die Werkself auf dem fünften Tabellenplatz liegt, befinden sich die Bayern auf dem besten Weg zur achten Meisterschaft in Folge. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund beträgt sieben Zähler. Die ersten vier Spiele nach dem Restart konnten die Münchner allesamt gewinnen, dabei erzielten sie insgesamt 13 Tore: „Wir sind gierig auf Tore, wollen Spiele gewinnen. Genauso wollen wir auch das Spiel gegen Leverkusen angehen", so Bayern-Coach Hansi Flick.

So könnten die Teams spielen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Weiser, S. Bender, Tah, Sinkgraven/Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Amiri/Demirbay - Wirtz, Diaby - Havertz

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago/Goretzka - Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Gräfe

Bisheriges Saisonduell

Bayern München - Bayer Leverkusen 1:2

Bayer Leverkusen gegen Bayern München im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Bayer Leverkusen gegen Bayern München live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 15:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ist ab 15:30 Uhr die Konferenz der Samstags-Partien zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen Bayern München im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: SID