Bundestrainer Joachim Löw hat den Charakter von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka (25) gelobt und dessen gesellschaftliches Engagement hervorgehoben. "Leon weiß, dass er eine privilegierte Position hat. Er ist sich seiner Vorbildfunktion als Nationalspieler bewusst und engagiert sich für Dinge, die im Leben wichtig sind und Sinn für Mitmenschen ergeben", sagte Löw im kicker: "Man merkt, dass er über den Tellerrand hinausschaut."

Joachim Löw zollt Leon Goretzka (r.) Anerkennung

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München hat sich schon häufiger für gesellschaftliche Themen eingesetzt. Inmitten der Coronakrise hatte Goretzka mit seinem Teamkollegen Joshua Kimmich Mitte März die Initiative "We kick Corona" ins Leben gerufen, die beiden beteiligten sich mit einer Million Euro. Beim Thema Rassismus bezog Goretzka zuletzt ebenfalls mehrmals deutlich Stellung.

Der gebürtige Bochumer sei "ein kritischer, insgesamt sehr aufmerksamer Zeitgeist, der genau verfolgt, was um ihn herum passiert". Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass 25-Jährige so standhaft sind und sich so klar und engagiert äußern, sagte Löw, der außerdem Goretzkas Bedeutung für die Nationalmannschaft betonte: "Wir vertreten Deutschland in der ganzen Welt. Da müssen wir mit unserem Auftreten bestimmte Werte vertreten. Das macht Leon."

SID