Trainer Adi Hütter hat sich unter anderem mit dem Pokalsieg von Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren auf das Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim damals unterlegen Gegner Bayern München eingestimmt. Das 3:1 der Eintracht unter Trainer Niko Kovac sei "emotional sehr ergreifend" gewesen, sagte er am Dienstag. Zugleich hoffe er, dass man "diese positiven Emotionen auch mitnehmen" könne in das Spiel am Mittwoch.

Will den Pokalsieg wiederholen: Adi Hütter

Hütter hatte nach eigenen Angaben allerdings auch keine sportlich-taktischen Beweggründe, das Pokalfinale 2018 zu verfolgen, es habe es auch nicht in voller Länge mitbekommen. Er habe, berichtete der Österreicher, nach dem Zweitliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel am Montagabend "zum Genießen" umgeschaltet.

SID