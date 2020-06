Torhüter Zack Steffen vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf glaubt trotz zahlreicher Rückschläge in den vergangenen Wochen weiter an den Klassenerhalt. "Wir müssen positiv bleiben. Wir müssen uns weiter unterstützen und uns gegenseitig pushen", sagte der US-Nationalkeeper dem SID: "Wir haben eine gute Ausgangsposition, den Klassenerhalt zu schaffen. Die letzten zwei Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe sind dann von besonderer Bedeutung, da müssen wir unsere Punkte holen. Aber auch in den nächsten zwei Spielen haben wir eine Chance."

Sieht die Fortuna gut gewappnet: Zack Steffen

Der Tabellen-16. trifft in den kommenden beiden Partien auf die Champions-League-Anwärter Borussia Dortmund und RB Leipzig, zum Saisonabschluss warten dann die direkten Kontrahenten FC Augsburg und Union Berlin. Ob der eigentliche Stammtorhüter der Rheinländer dabei noch einmal mitwirken kann, ist allerdings offen.

"Ich weiß es noch nicht", sagte Steffen zu einer möglichen Rückkehr noch in dieser Spielzeit: "Ich arbeite natürlich hart an meinem Comeback, das Knie wird auch besser. Ich bin zurück auf dem Rasen, mache aber noch kein Torwarttraining. Ich laufe auf dem Platz und fühle mich endlich wieder wie ein echter Spieler. Das fühlt sich schon besser an." Wegen langwierigen Patellasehnenproblemen wartet der 25-Jährige in diesem Jahr noch auf seinen ersten Einsatz.

SID