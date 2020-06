Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat seinen Kollegen Alfred Schreuder nach dessen Vertragsauflösung bei der TSG Hoffenheim persönlich kontaktiert. "Ich habe kurz mit ihm telefoniert, um zu fragen, wie es ihm geht, ob alles in Ordnung ist", berichtete Nagelsmann zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei seinem Ex-Klub: "Ihm geht es ganz gut, er ist zurück in die Niederlande gefahren und schnauft jetzt mal ein paar Tage durch."

Alfred Schreuder (l.) und Julian Nagelsmann

Nagelsmann bedauerte die Trennung, weil Schreuder "ein guter Typ und ein guter Trainer" sei. Sportlich dürfe es für Leipzigs Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon) in seiner alten Heimat aber keine besonders große Rolle spielen, glaubt Nagelsmann. Das neue Trainerteam werde "in der kurzen Zeit nicht alles komplett ändern können".

SID