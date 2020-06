Bayern Münchens Flügelspieler Kingsley Coman hat nichts gegen einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sane zum deutschen Rekordmeister einzuwenden. "Es ist besser für die Mannschaft, wenn es viele Spieler auf diesem Niveau gibt. Wenn Sane käme, wäre das kein Problem", sagte der französische Nationalspieler der Sport Bild.

Coman (23) lobte Sane (24), beide spielen bevorzugt auf dem linken Flügel. "Er ist ein sehr guter Spieler. Es ist normal, dass der FC Bayern einen Spieler wie ihn holen will", sagte Coman. Als er im Sommer 2017 nach München gekommen war, hatte er "Legenden" wie Franck Ribery oder Arjen Robben als Konkurrenten auf seiner Position.

Die Situation um Sane habe außerdem nichts mit Comans eigener Zukunft zu tun. "Ich habe einen Vertrag bis 2023, das heißt: Wir haben also Zeit. Ich möchte die Saison zu Ende spielen, danach, im Sommer, kann ich über meine Situation nachdenken. Was ich machen will, welche Entscheidung gut ist", sagte Coman.

Sane steht vor einem Transfer vom englischen Meister Manchester City an die Säbener Straße. Derzeit wird noch über die Ablösemodalitäten verhandelt, die Details zwischen Sane und den Bayern sollen bereits geklärt sein.

SID