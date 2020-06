Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich gibt es künftig auch als Wachsfigur zu sehen: Das 150 kg schwere Ebenbild des Profis von Bayern München soll ab Juni 2021 im Madame Tussauds in Berlin ausgestellt werden. Um Kimmich möglichst korrekt abzubilden, wurden 260 Messungen durchgeführt und 150 Fotos ausgewertet.

FCB-Star Joshua Kimmich bekommt eigene Wachsfigur

"Es ist sehr schön, wenn bald so eine Wachsfigur in Berlin stehen wird. Das heißt, dass man was geleistet hat, dass die Leute sich für einen interessieren", sagte Kimmich, der sich unter anderem neben Oliver Kahn und Cristiano Ronaldo einreihen wird.

Ulf Tiedemann, Marketingleiter des Wachsfigurenkabinetts, sagte, die Wahl sei nach einer Abstimmung unter den Besuchern auf Kimmich gefallen.

SID