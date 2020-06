Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Showdown beim Tabellenschlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Torjäger Niclas Füllkrug setzen. Wie Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag mitteilte, wird der 27-Jährige, der im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte, in den Kader zurückkehren.

Niclas Füllkrug nach Kreuzbandriss zurück im Kader

"Die offensiven Optionen werden wieder mehr", freute sich Kohfeldt. Die zuletzt angeschlagenen Offensivkräfte Milot Rashica und Leonardo Bittencourt trainierten genauso wie Innenverteidiger Ömer Toprak wieder mit, ein Einsatz bei den Ostwestfalen ist aber noch ungewiss.

Auch eine Rückkehr von Routinier Claudio Pizarro (41) ist noch nicht gesichert, es werde "eine ganz knappe Entscheidung und maximal ein Kurzeinsatz", sagte Kohfeldt.

SID