Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Kampf um ein Champions-League-Ticket mit einem Sieg im Westduell bei Schalke 04 die Konkurrenz unter Druck setzen. "Das wird wieder wie ein Endspiel für uns. Wir wollen am Sonntag gegen Schalke unbedingt gewinnen, weil wir auf Champions-League-Kurs bleiben wollen", sagte Trainer Peter Bosz am Freitag auf der Pressekonferenz.

Am vergangenen Samstag hatte das Werksteam mit 2:4 gegen Tabellenführer Bayern München verloren. Am Samstag empfängt der FC Bayern Borussia Mönchengladbach, den großen Bayer-Rivalen im Kampf um einen Platz in der Königsklasse. "Es macht aber keinen Sinn auf Gladbach zu gucken, wenn wir nicht selbst gegen Schalke gewinnen", äußerte der niederländische Fußballlehrer, der auf die verletzten Karim Bellarabi und Lars Bender verzichten muss.

Über den Gegner am Sonntag meinte Bosz: "Es ist deutlich, dass das Selbstvertrauen zurzeit nicht da ist. Aber sie haben auch nicht mehr viel zu verlieren." Es sei schwierig vorherzusagen, was auf Bayer zukomme, denn "Schalke in der Rückrunde ist ein großer Unterschied zum Team in der Hinrunde".

Am vergangenen Dienstag war Bayer durch ein 3:0 beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken ins DFB-Pokal-Finale gegen die Bayern eingezogen.

