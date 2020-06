Trainer Achim Beierlorzer vom FSV Mainz 05 will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keine Rechenspiele anstellen und sich nur auf die eigenen Stärken besinnen. "Wir haben es in der eigenen Hand, wir können es selber erreichen, in der Klasse zu bleiben", sagte der 52-Jährige vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) und betonte: "Keine Rechenspiele, just do it."

Achim Beierlorzer will sich auf eigene Stärken besinnen

Die Mainzer (31 Punkte) sind als Tabellen-15. in großer Abstiegsgefahr, Augsburg hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. "Es gibt drei Punkte, es geht gegen einen direkten Konkurrenten. Das wird ein Duell, das beide unbedingt gewinnen wollen", sagte Beierlorzer, auch Sportvorstand Rouven Schröder mahnte: "Es ist wichtig, dass wir die Schlagzahl komplett oben halten."

SID