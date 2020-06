Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Trainer Christian Streich verlängert. Das gaben die Breisgauer am Freitag bekannt. Wie lange Streich, der am Donnerstag seinen 55. Geburtstag gefeiert hatte, dem Klub erhalten bleibt, teilte Freiburg nicht mit. Seit 2011 ist Streich Cheftrainer beim Sport-Club und damit der dienstälteste Chefcoach in der Bundesliga.

Christian Streich verlängert seinen Vertrag in Freiburg

"Es freut uns total, dass wir den gemeinsamen Weg mit Christian Streich als Cheftrainer fortsetzen werden. Christian lebt diesen Verein und trägt die Philosophie des SC im Herzen", sagte Vorstand Jochen Saier. Streich ergänzte: "Wir mussten nicht lange verhandeln. Wir arbeiten hier in einer besonderen Konstellation zusammen. Damit sage ich nicht, es ist besser als anderswo - aber es ist etwas Besonderes."

SID