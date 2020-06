Nach der unglücklichen Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayern München (1:2) erwartet Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter keine psychologischen Nachwirkungen bei seiner Mannschaft. "Wir waren nach dem Spiel in München natürlich enttäuscht, weil wir ausgeschieden sind. Aber wir haben noch vier sehr wichtige Ligaspiele vor uns. Die Jungs sind weiterhin gewillt, alles zu geben", sagte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Adi Hütter erwartet "hartes Stück Arbeit"

Gegen die Berliner, die unter Trainer Bruno Labbadia zuletzt im Aufwärtstrend waren, stellt sich der Österreicher auf "ein hartes Stück Arbeit" ein. "Hertha wird uns körperlich zusetzen wollen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen die Einstellung und den Willen aus der zweiten Halbzeit in München an den Tag legen", sagte er. Abgesehen von dem Schweizer Gelson Fernandes, der in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt, und dem gelbgesperrten Sebastian Rode stehen Hütter alle Spieler zur Verfügung.

SID