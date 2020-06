Bayern Münchens Trainer Hansi Flick muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Thiago verzichten. Der 29 Jahre alte Spanier unterzog sich kurzfristig einer Leistenoperation. "Er fällt mindestens drei Wochen aus. Er hatte schon länger Probleme. Wir machen jetzt einen Strich und hoffen, dass er schnell wieder gesund ist, vielleicht sogar im Pokalfinale", sagte Flick vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Das Pokalfinale in Berlin gegen Bayer Leverkusen findet am 4. Juli statt.

Für Mittelfeldspieler Thiago ist die Saison beendet

Durch den Ausfall von Thiago verschärfen sich die Münchner Personalprobleme. Gegen Gladbach fehlen bereits die gelbgesperrten Torgaranten Robert Lewandowski (30 Saisontreffer) und Thomas Müller (7 Tore plus 20 Vorlagen). Dazu kommen die Langzeitverletzten Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso.

Immerhin machte Flick am Freitag Hoffnung auf einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Serge Gnabry (Rückenprobleme). "Er hat wieder mittrainiert, das könnte klappen", sagte Flick. Für Torjäger Lewandowski ist der 19 Jahre Joshua Zirkzee im Münchner Angriffszentrum eine Alternative.

Süle und Coutinho sollen in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Tolisso dauert es noch etwas länger. Er hoffe, so Flick, dass spätestens zum Restart der Champions League im August "alle wieder an Bord sind".

SID