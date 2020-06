Am 31. Spieltag der Bundesliga kommt es um 18.30 Uhr zum traditionsreichen Duell zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Bei einem Münchner Heimsieg winkt bereits drei Spieltage vor Schluss die 30. Meisterschaft. Voraussetzung dafür ist eine Niederlage von Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf um 15.30 Uhr. Zeitgleich treffen im Tabellenkeller der SC Paderborn (18.) und Werder Bremen (17.) aufeinander.

Mönchengladbach tritt im Topspiel bei Bayern München an

In der zweiten Liga treffen um 13 Uhr der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth im Frankenderby aufeinander. Dabei geht es für den Club um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorletzte SV Wehen Wiesbaden ist parallel bei Holstein Kiel gefordert.

Am Donnerstag nahm die spanische Liga ihren Spielbetrieb wieder auf, nun steigt auch Tabellenführer FC Barcelona ins Geschehen ein. Um 22 Uhr spielt die Elf um Topstar Lionel Messi beim RCD Mallorca.

In Italien geht es für den SSC Neapel und Inter Mailand um den Einzug ins Finale der Coppa Italia. Die Mailänder müssen ab 20.45 Uhr ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

Auch für Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wird es nach dreimonatiger Corona-Zwangspause in der türkischen SüperLig wieder ernst. Der 35-Jährige ist mit Antalyaspor zu Gast bei Besiktas Istanbul, Anstoß ist um 20 Uhr.

BASKETBALL: Titelanwärter Alba Berlin möchte beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga an seine bisherigen Leistungen anknüpfen. Gegen Rasta Vechta peilt der achtmalige Meister um 20.30 Uhr den dritten Sieg im dritten Spiel an. Das sieglose Schlusslicht Brose Bamberg steht dagegen bereits mächtig unter Druck und will um 16.30 Uhr gegen die Fraport Skyliners die ersten Turnierpunkte sammeln.

SID