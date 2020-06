Der wiedergenesene Kevin Volland von Bayer Leverkusen könnte im Rheinderby gegen den 1. FC Köln von Anfang an spielen. Nach drei Kurzeinsätzen ist die Startelf-Rückkehr des Mittelstürmers am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) "eine Möglichkeit", sagte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Kevin Volland (r.) könnte in Startelf zurückkehren

"Wir haben aber auch andere Möglichkeiten für die Position", sagte der Niederländer, "zum Beispiel Kai Havertz". Lars Bender und Karim Bellarabi kommen dagegen nicht für einen Einsatz infrage. Zwar seien sie wieder auf dem Platz, aber noch nicht im Mannschaftstraining. Ob Shootingstar Florian Wirtz gegen seinen Ausbildungsverein eine weitere Chance bekommt, wollte Bosz nicht verraten, allerdings lobte er den 17-Jährigen: "Wir haben Florian ins kalte Wasser geworfen und er ist geschwommen."

Im Bezug auf das anstehende Rheinduell gab sich der Bayer-Coach selbstbewusst: "Ich habe schon oft gesagt, dass alles von uns selbst abhängt. Auch wenn Köln gut spielt, gewinnen sie nicht gegen uns. Aber dafür müssen wir es besser machen als auf Schalke."

SID