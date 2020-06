Trainer Heiko Herrlich von Fußball-Bundesligist FC Augsburg will den jüngsten Erfolg beim FSV Mainz 05 (1:0) auch am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim nutzen. "Gegen Mainz hatten wir das nötige Spielglück, was uns zuvor gegen Köln gefehlt hat", sagte der 48-Jährige: "Ich bin noch voll im Modus, des Siegen-Wollens."

Herrlich will mit Augsburg gegen Hoffenheim punkten

Leistungsträger Daniel Baier soll dabei helfen, diese Euphorie aufrechtzuerhalten. Der Kapitän der bayerischen Schwaben habe sich laut Herrlich in Mainz "noch nicht so gut gefühlt. Aber ich gehe davon aus, dass er heute das Programm voll mitmachen kann und uns morgen zur Verfügung steht." Für Sergio Cordova und Iago kommt das Spiel dagegen zu früh.

Das Training am Dienstag will Herrlich nutzen, um seine Startelf festzulegen: "Wir haben wie in der letzten Woche drei Spiele in sechs Tagen. Deshalb müssen wir rotieren. Wir müssen abwägen, was Sinn macht und was nicht."

SID