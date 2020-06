Trainer Hansi Flick von Bayern München kann im ersten Matchball-Spiel auf dem Weg zur achten Deutschen Meisterschaft personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) kehren die zuletzt gelbgesperrten Torgaranten Robert Lewandowski und Thomas Müller wieder zurück in die Startelf des souveränen Tabellenführers. Bei einem Sieg bei den Hanseaten ist den Münchnern, die in Bestbesetzung antreten, der 30. Meistertitel in der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.

Hansi Flick vertraut Müller und Lewandowski

"Wir haben keine Geschenke zu verteilen und wollen den Sack zumachen. Das ist unser klares Ziel", hatte Flick vor der Partie betont. Neben Müller könnte auch Innenverteidiger David Alaba seine neunte Meisterschaft feiern und damit mit Rekordhalter Franck Ribery gleichziehen.

