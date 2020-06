Auf dem Weg in die Europa League will Fußball-Bundesligist SC Freiburg auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim neuen deutschen Meister Bayern München punkten. "Auch in München ist etwas möglich", sagte Torschütze Nils Petersen nach dem 2:1 (0:0) am drittletzten Spieltag gegen Hertha BSC: "Vielleicht haben die Bayern dann ein paar Party-Tage hinter sich - dann haben wir eine Chance."

Hofft auch gegen Bayern auf Punkte: Nils Petersen (r.)

Zuvor hatte Super-Joker Petersen mit seinem 25. Liga-Tor als Einwechselspieler (71.) den Siegtreffer gegen die Berliner erzielt. Zudem traf Vincenzo Grifo (61.) für den SC. Das Tor von Vedad Ibisevic per Foulelfmeter (66.) änderte nichts an der dritten Hertha-Niederlage in Folge.

Die Freiburger hatten zuletzt 2013 die Gruppenphase der Europa League erreicht, vor drei Jahren scheiterte die Mannschaft von Trainer Christian Streich in der Qualifikation.

SID