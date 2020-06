Sport-Vorstand Jochen Schneider vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat Fehler in den vergangenen Monaten eingestanden. "Offensichtlich haben wir die Coronapause nicht so genutzt wie andere Vereine. Das ist erkennbar", sagte der 49-Jährige im Interview mit Sport Bild. Nach zuletzt 13 Spielen ohne Sieg haben die Gelsenkirchener einen Negativ-Vereinsrekord aufgestellt.

Schalkes Sport-Vorstand Schneider räumt Fehler ein

Insbesondere die Niederlagen in der englischen Woche gegen Augsburg, Düsseldorf und Bremen aus dem unteren Tabellendrittel haben geschmerzt: "Hätten wir in den Begegnungen gepunktet, hätten wir einen wichtigen Schritt in Richtung Europa-League-Qualifikation machen können."

SID