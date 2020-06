Im deutschen Fußball ist nichts mehr so, wie es einmal war – mit einer Ausnahme: Auch ohne Zuschauer auf den Rängen zieht der FC Bayern an der Spitze der Bundesliga weiter vondannen. Während die Meister-Frage also entschieden scheint, tummeln sich hinter dem Liga-Primus noch eine Reihe von Klubs, die um die Champions bzw. Europa League kämpfen. Auch im Tabellenkeller geht es eng zu. Eine Prognose.

Wer jetzt darauf wettet, dass Serien-Meister FC Bayern München zum achten Mal in Folge den Titel in der Bundesliga holt, wird nicht gerade reich werden. Der Spitzenreiter der Beletage des deutschen Fußballs zieht weiterhin einsam seine Kreise. Darauf deuten auch die Quoten der Wettanbieter hin, die nur noch knapp über 1,0 liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Team von Trainer Hansi Flick am Ende der Saison nicht die „Salatschüssel“ in die Höhe recken kann, ist dementsprechend minimal.

Deutlich spannender geht es im Kampf um die weiteren Plätze, die für die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben berechtigen. Ebenso klar wie die Meisterschaft des FCB dürfe die Champions-League-Qualifikation für Borussia Dortmund sein. Mit Ausnahme der 0:1-Niederlage im deutschen Clasico gegen die Bayern hat sich der BVB seit dem Neustart kaum etwas zu schulden kommen lassen. Mit klaren Siegen im Revierderby über Schalke (4:0) oder gegen Aufsteiger SC Paderborn (6:1) konnte die Königsklasse so gut wie abgesichert werden.

Die besten Wettquoten zum Bundesliga-Endspurt im Vergleich

Auch RB Leipzig ist auf dem besten Weg, sich als dritte Kraft in Deutschland zu etablieren. Den vierten und letzten CL-Platz dürften Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen im Fernduell unter sich ausmachen. Ein Blick auf die Wettquoten verrät, dass die Werkself hier leicht im Vorteil ist – nicht zuletzt aufgrund der Champions-League-Erfahrung der vergangenen Jahre. Die Gladbacher legten im Vergleich zum frischgebackenen Pokalfinalisten keinen optimalen Re-Start hin. Das direkte Duell gegen Leverkusen (1:3) wurde ebenso verloren wie das wichtige Auswärtsspiel in Freiburg (0:1). Die Breisgauer dürfen sich sogar noch Chancen auf die Europa League ausrechnen, wenngleich der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim - trotz des kürzlich erfolgten Trainerwechsels - hier favorisiert sind. Wer mit Hilfe von Wettquoten Bundesliga Fußball noch intensiver erleben möchte, kann sich auf einem Sportwetten-Vergleichsportal über die verschiedenen Wettangebote informieren und erfahren, welche Anbieter dahinter stecken.

Im Bundesliga-Endspurt dreht sich natürlich auch vieles um den Abstiegskampf, da hier Existenzen auf dem Spiel stehen. Während für Paderborn das Bundesliga-Abenteuer nach nur einem Jahr wohl vorerst wieder vorbei ist, hoffen die Verantwortlichen von Werder Bremen weiterhin darauf, das Ruder noch herumreißen zu können. Zunächst deutete vieles darauf hin, dass man an der Weser dafür belohnt werden könnte, an Trainer Florian Kohfeldt festgehalten zu haben. Doch die Euphorie in Bremen scheint inzwischen wieder etwas verflogen. Zu den größten Abstiegskandidaten zählen zudem Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, Union Berlin und der FC Augsburg. Es bleibt bis zum Schluss spannend – auch weil der Neustart gezeigt hat, dass bei sogenannten Geisterspielen (fast) alles möglich ist und Heimspiele längst keine Selbstläufer mehr sind.