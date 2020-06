Nach dem Auswärtscoup bei Borussia Dortmund will sich der FSV Mainz 05 den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) endgültig sichern. "Wir haben den klaren Auftrag, noch einmal diese Leistung abzurufen. Unser Ziel muss sein, den Klassenerhalt gegen Werder Bremen in Mainz zu feiern", sagte Sportvorstand Rouven Schröder nach dem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg in Dortmund.

Mainz überraschte beim BVB

Schröder warnte aber vor Überheblichkeit. "Wir dürfen uns nicht blenden lassen. Entscheidend ist jetzt einfach, dass wir die Birne einschalten", sagte Schröder, der "90 harte Minuten" erwartet: "Für Werder Bremen geht es um alles."

Mainz hat als Tabellen-15. sechs Punkte Vorsprung auf Bremen auf Platz 17. Auf dem Relegationsrang liegt Fortuna Düsseldorf fünf Zähler hinter Mainz.

SID