Der FC Augsburg will sich sein zehnjähriges Bundesliga-Jubiläum auch von Fortuna Düsseldorf nicht nehmen lassen und den lang ersehnten Klassenerhalt beim direkten Konkurrenten endgültig sichern. "Ich habe seit meinem Amtsantritt gesagt, dass es eine enge Geschichte wird bis zum Schluss. Wir haben es aber selbst in der Hand und werden selbstbewusst nach Düsseldorf fahren", kündigte Trainer Heiko Herrlich nach dem ernüchternden 1:3 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim an.

Heiko Herrlich ist vom Klassenerhalt überzeugt

Nach der Pleite gegen den überlegenen Europacup-Aspiranten geht der Tabellen-14. mit sechs Punkten Vorsprung auf Düsseldorf und einer um elf Treffer besseren Tordifferenz in die beiden letzten Spieltage. "Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen", betonte Kapitän Daniel Baier mit Blick auf das Kellerduell beim 16. am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir hätten es zumachen können. Dass wir diese Chance verpasst haben, ärgert mich."

Philipp Max sekundierte: "Es hat schon ganz, ganz viele verrückte Dinge gegeben. Wir sind gut beraten, uns nicht auf das Torverhältnis zu verlassen und müssen gegen Düsseldorf unseren Mann stehen." Am letzten Spieltag empfängt der seit sechs Heimspielen sieglose FCA den Topklub RB Leipzig, die Fortuna muss beim bereits geretteten Aufsteiger Union Berlin ran.

SID