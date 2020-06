Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg glaubt vor dem Punktspiel am Samstag bei Bayern München (15.30 Uhr/Sky) nicht an einen verkaterten Auftritt des alten und neuen deutschen Meisters. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen die Feier am Dienstag so in den Knochen hängt", sagte Streich, der um den Einsatz des angeschlagenen Nationalspielers Robin Koch bangt, am Donnerstag.

Christian Streich erwartet starken Rekordmeister

Mit Blick auf einen möglichen Einzug der Breisgauer in die Europa League hielt sich Streich wie gewohnt zurück. "Ich schaue nur darauf, wie wir kicken - und dann schaue ich mir nach dem Spiel die Tabelle an. Ich habe nicht gerechnet bis jetzt", sagte der Coach, dessen Team als Achter nur einen Punkt hinter Platz sechs und sieben liegt.

SID