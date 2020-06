Im Bundesliga-Abstiegskampf ist es für Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt das vorrangige Ziel, die Chance auf den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag zu bewahren. "Jedem von uns ist bewusst, dass wir an diesem Wochenende absteigen können. Aber wir hatten in dieser Saison schon zwei echte Druckspiele in Freiburg und in Paderborn und haben beide gewonnen", sagte der Coach am Freitag.

Florian Kohfeldt will Chance auf Klassenerhalt wahren

Der Tabellenvorletzte gastiert in der 33. Runde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Mitkonkurrenten FSV Mainz 05. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Heimsieg von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg müssten die Hanseaten erstmals seit 40 Jahren zurück in die Zweitklassigkeit.

Nur mit einem Sieg in Mainz allerdings dürfen sich die Norddeutschen noch Hoffnungen auf einen direkten Klassenerhalt ohne Relegation machen. Kohfeldt: "Es geht um alles, und wir brauchen definitiv noch einen Tick mehr als gewöhnlich."

SID