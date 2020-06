Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose erwartet am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga eine "schwierige Partie" beim abgestiegenen Schlusslicht SC Paderborn. "Paderborn wäre nicht Paderborn, wenn sie das Abenteuer Bundesliga nicht vollends ausleben wollten", sagte Rose vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Sie werden sich physisch wehren, um sich anständig zu verabschieden."

Marco Rose erwartet "schwierige Partie" in Paderborn

Für Gladbach geht es im Fernduell mit Bayer Leverkusen (bei Hertha BSC) um Platz vier und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League. Vor den letzten beiden Saisonspielen liegt die Borussia mit einem Punkt Rückstand auf den Westrivalen auf Platz fünf.

An der angespannten Personalsituation - die Stürmer Marcus Thuram und Alassane Plea stehen in dieser Saison wohl beide nicht mehr zur Verfügung - ändert sich in Paderborn nichts. Zwar kehrt Linksverteidiger Ramy Bensebaini nach seiner Gelbsperre in den Kader zurück, dafür fehlt Innenverteidiger Nico Elvedi nach seiner fünften Gelben Karte.

SID