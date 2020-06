Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht im Rennen um die Königsklasse der Ausfall von Abwehrchef Sven Bender. "Sven fliegt mit uns. Aber da ist noch ein Fragezeichen", sagte Trainer Peter Bosz vor dem Abflug zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bender war am Mittwoch im Rheinderby gegen den 1. FC Köln bereits vor der Pause umgeknickt und mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt worden.

Sven Bender verletzte sich im Spiel gegen Köln

Auf Patzer der Konkurrenz mag Bosz im Saisonendspurt bei nur einem Zähler Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach nicht mehr hoffen, stattdessen nimmt er sein eigenes Team in die Pflicht. "Ich gehe davon aus, dass wir beide Spiele gewinnen müssen. Alles andere ist Spekulation und das mag ich nicht", sagte der 56-Jährige.

Im Nervenkrimi um die Champions-League-Qualifikation soll auch die Erinnerung an die Vorsaison helfen, als Bayer erst am letzten Spieltag die bis dahin viertplatzierten Gladbacher überflügelte. "Wir kennen es aus dem letzten Jahr. Was wir daraus lernen können, ist, dass wir uns nur auf das nächste Spiel konzentrieren dürfen. Wir haben noch zwei Endspiele. Hoffentlich hilft uns die Erfahrung dabei", sagte Bosz, der weiter ohne die verletzten Lars Bender (Fußverletzung) und Karim Bellarabi (Muskelverletzung) auskommen muss.

SID